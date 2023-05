Docente ferita con pugnale | “E’ provata | ma è molto combattiva” “La stampa crea il fascino del male | noi lavoriamo molto sul disagio” INTERVISTA ad Agnese Coppola | collega di Elisabetta Condò

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il collegio docenti dell’Istituto Alessandrini di Abbiategrasso si è svolto ieri pomeriggio in un clima mesto. L’episodio che ha sconvolto la scuola, la città, l’Italia intera è arrivato come un fulmine a ciel sereno. In serata il sedicenne che nei giorni scorsi ha accoltellato la propriadi Italiano,, è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio aggravato. Dolore che si associa a dolore. Dolore e rammarico per una scuola che da anni fa tanto per i propri alunni, che si spende, anche fuori dall’orario scolastico con progetti che mirano all’accoglienza, alla prevenzione del, cresciuto dappertutto negli ultimi tempi, al potenziamento delle relazioni. La professoressainsegna Italiano presso l’indirizzo tecnico dell’istituto, ...