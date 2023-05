Djokovic-Fucsovics oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Novakaffronterà Martonnel secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Prosegue il cammino del tennista serbo, che dopo aver sconfitto all’esordio lo statunitense di chiare origini balcaniche Kovacevic ora deve vedersela contro, un veterano del circuito. L’ungherese, che nel 2022 aveva faticato molto ed era anche uscito dai primi 100 della classifica mondiale, in questi primi mesi delè tornato sui livelli accettabili a cui ci aveva abituato in passato. Detto ciò, sulla terra battuta della capitale transalpina c’è un chiaro favorito ed è. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in ...

ore 20:15 circa. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...... Carballes Baena (Esp) vs [5] Tsitsipas (Gre) - ore 11 sul Suzanne Lenglen ; [3](Srb) vs(Hun) - non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier ; Moutet (Fra) vs [7] Rublev - 3° ...... in una parte alta di tabellone maschile piena di stelle: Alcaraz,e Tsitsipas non dovrebbero avere troppo problemi rispettivamente contro Daniel,e Carballes Baena. Decisamente ...

Sarà un mercoledì molto azzurro al Roland Garros 2023. Sono ben sei i tennisti italiani che andranno a caccia di un posto al terzo turno dello Slam parigino. La partita più difficile è senza alcun dub ...Le partite del secondo turno del Roland Garros, in campo oggi Giorgi, Sonego, Musetti, Fognini, Arnaldi ed Errani ...