Disco Paradise | Annalisa insegna a Fedez e agli Articolo 31 la coregrafia E il risultato è tutto da gustare

L'intro à la "Girls just want to have fun" di "" di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 , non è casuale ed è a suo modo emblematico: la hit di Cyndi Lauper, icona degli Anni '80, è ...Annalisa spiega la coreografia dia Fedez e agli Articolo 31 . Almeno ci prova, stando a quanto pubblicato sulle loro pagine social. Il nuovo singolo '' punta a diventare la hit estiva più ascoltata degli ...Ma la loroè davvero un plagio come alcuni dicono Scopriamo di più a riguardo. Le citazioni che Fedez compie spesso nei suoi brani Andiamo con ordine.vede la ...

Fedez, Annalisa e Articolo 31 preparano la coreografia per Disco Paradise: il video è virale su TikTok leggo.it

Non c’è singolo estivo senza tutorial per ballare a favor di telecamera: ecco i passi ufficiali della nuovissima hit ‘Disco Paradise’.Pochi giorni fa è stata rilasciata ufficialmente Disco Paradise, la nuova canzone di Fedez, in collaborazione con Annalisa e J-Ax. Il brano, che vede la partecipazione di Davide Simonetta e Paolo Anto ...