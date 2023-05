Disabile discriminato in un albergo | ecco quanto chiede di risarcimento la famiglia

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) . Il processo si terrà la prima udienza del processo È stata fissata la data del processo che vede al centro il caso di Tommaso Pimpinelli, il 24enne romanoe cieco (affetto dalla sindrome di Norrie), vittima di discriminazione presso l’hotel Colbricon di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, mentre era in vacanza con la. Alcuni ospiti della struttura si erano lamentati per le urla e gli schiamazzi del giovane, mentre era seduto a tavola con la madre Cecilia Bonaccorsi e il padre Remo Pimpinelli. Le lamentele dei clienti avevano spinto la direzione dell’re alladi spostarsi in un’altra stanza. La denuncia di Bonaccorsi su Facebook è giunta all’attenzione della ministra Locatelli, che aveva subito denunciato il presunto gesto dell’hotel ricevendo ...