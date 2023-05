Diretta Siviglia - Roma 1 - 1 | LIVE sblocca Dybala | poi autogol Mancini

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ci siamo, è il grande giorno della finale di Europa League . Ladi José Mourinho sfida ildi Mendilibar per ottenere uno storico secondo trionfo consecutivo in Europa, dopo la ...

Ci siamo, è il grande giorno della finale di Europa League . La Roma di José Mourinho sfida ildi Mendilibar per ottenere uno storico secondo trionfo consecutivo in Europa, dopo la Conference dello scorso anno, e un posto nella prossima Champions League . Segui la sfida in ...Gli uomini di Mourinho cercano la seconda vittoria consecutiva in una competizione europea, dopo il trionfo dello scorso anno in Conference League. La partita è insu Sky Sport Uno e Sky Sport 4KUna sfida tra due formazioni che hanno deluso nei rispettivi campionati, che saràdall'arbitro inglese Taylor. Mendilibar e Mourinho, allenatori die Roma (LaPresse) - Calciomercato.

Diretta Siviglia-Roma 1-1: autorete di Mancini su cross di Jesus Navas ilmessaggero.it

I cori dei tifosi della Roma allo stadio Olimpico, i attesa della finale di Europa League contro il Siviglia, da seguire sui maxischermi in diretta da Budapest. (Alexander Jakhnagiev) ..."Roma, tu non sarai mai sola", il coro dei tifosi all'Olimpico, in attesa della Finale di Europa League contro il Siviglia, da seguire sui maxischermi in diretta da Budapest. (Alexander Jakhnagiev) ...