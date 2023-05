Diretta Roland Garros | Sonego in campo | partite e risultati LIVE

PARIGI - Quarta giornata di sfide alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Dopo aver battuto Auger - Aliassime, Fognini supera anche Kubler e vola al terzo turno. In campo anche Sonego contro Humbert . ...IlGarros è insu Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti SONEGO - HUMBERT 3 - 2 LIVE I risultati di oggi: FOGNINI - KUBLER 6 - 4, ...Segui ladi tennis a Parigi con cinque italiani in programma. In campo Lorenzo Sonego. Nel pomeriggio Musetti - Shevchenko 13:35 - Sul court 14 sta giocando il suo incontro Lorenzo Sonego, opopsto al ...

Diretta Roland Garros: Fognini e Sonego in campo, partite e risultati LIVE Corriere dello Sport

A Parigi al via il secondo turno del Roland Garros che vede protagonisti quattro italiani: in campo Arnaldi, Fognini, Musetti e Sonego ...Noi e i nostri partner possiamo accedere al tuo dispositivo per riconoscerti tramite identificatori come i cookie, raccogliere, memorizzare, combinare e trasferire dati come il tuo IP e gli indirizzi ...