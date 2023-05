PARIGI - Quarta giornata di sfide alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Dopo aver battuto Auger - Aliassime, Fognini supera anche Kubler e vola al terzo turno così come Sonego che elimina Humbert . ...Torna in campo Lorenzo Musetti. Dopo la vittoria all'esordio con Ymer, il carrarino sarà impegnato nel 2° turno delGarros contro il russo Alexander Shevchenko. Il match è insu Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Musetti è reduce da due giorni ...IlGarros è insu Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) I risultati di oggi: FOGNINI - KUBLER 6 - 4, 7 - 6, 6 - 2 SONEGO - HUMBERT 6 - 4, 6 - 3, 7 - 6 ARNALDI - SHAPOVALOV 2 ...

Diretta Roland Garros: in campo Musetti, partite e risultati LIVE Corriere dello Sport

Segui la diretta di tennis a Parigi con cinque italiani in programma. In campo Lorenzo Sonego. Nel pomeriggio Musetti-Shevchenko