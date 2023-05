PARIGI - Quarta giornata di sfide alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini, dopo aver battuto Auger - Aliassime, sfida Jason Kubler. In campo anche Sonego, che se la vede con Ugo Humbert. Nel ...IlGarros è insu Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti FOGNINI - KUBLER 6 - 4, 7 - 6, 2 - 2 SONEGO - HUMBERT LIVESegui ladi tennis a Parigi con cinque italiani in programma. Nel pomeriggio Musetti - Shevchenko 13:00 - GIORGI OUT Dopo aver perso il primo set 6 - 2, Camila Giorgi si tirida contro la numero 3 ...

Diretta Roland Garros: Fognini e Sonego in campo, partite e risultati LIVE Corriere dello Sport

Nel secondo turno del Roland Garros Arnaldi se la dovrà vedere contro Shapovalov: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...