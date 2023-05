Dire no al fumo può essere davvero difficile Arriva una nuova tecnica psicologica che aiuta a smettere in pochi semplici passi

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ildi tabacco in Italia riguarda quasi una persona su quattro e, secondo i dati 2022 dell’Istituto Superiore di Sanità, si attesta intorno al 24,2% della popolazione. Una percentuale che non si registrava dal 2006. In aumento anche le persone che fumano sigarette a tabacco riscaldato: 3,3% del 2022 rispetto al 1,1% del 2019, ma più di una persona su tre (il 36,6%) le considera meno dannose di quelle tradizionali. E sbaglia.: laperbasta guarda le foto ...