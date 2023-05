Dimissioni Cottarelli | via libera del Senato

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) 113 i voti a favore, 31 contrari e 3 astenuti. Ilre dem: "Grazie al Pd per aver capito e alla maggioranza per non aver allungato questa cosa" Ilha accettato con 113 voti a favore, 31 contrari e 3 astenuti, ledelre del Pd, Carlo. Era stato lo stesso economista a chiedere di dare il viaall’addio. “Voglio ringraziare il Partito democratico per aver capito le mie motivazioni e anche la maggioranza per non aver allungato questa cosa”, ha aggiunto alla fine del voto. “Scusate se vado a fare un altro lavoro, il Parlamento è il baluardo della democrazia in Italia”. “Dopo aver ricevuto un’offerta dalla Cattolica di Milano, ho presentato le mie, 22 giorni fa”, ha detto ilre in Aula ...