Dimessa la bambina ferita nella sparatoria a Sant’Anastasia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLache era stataal volto la scorsa settimana aa colpi d’arma da fuoco mentre si trovava davanti ad un bar insieme ai genitori e al fratellino per consumare un gelato, è statanel pomeriggio dall’ospedale Santobono di Napoli dove era stata ricoverata. Anche i genitori della piccola sono stati feriti accidentalmente (ma in modo lieve) dai colpi esplosi, dopo un litigio tra giovanissimi, da due ragazzi che sono stati successivamente identificati e fermati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È stataintorno alle 18 di oggi dall'ospedale ' Santobono ' di Napoli Assunta, lacolpita da un proiettile alla testa nell'agguato di Sant'Anastasia . Colpita mentre mangiava un gelato con ...In otto giorni si era temuto il peggio. La piccola è tornata a casa. E' stataladi 10 anni colpita alla testa da un proiettile nel corso di una sparatoria avvenuta il 23 maggio fuori un bar di Sant'Anastasia. Era ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono di ...

