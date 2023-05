Diletta Leotta | la figlia nascerà ad agosto | ' Avevo già il nome tatuato sul polso | ma mia mamma non vuole Matrimonio? Karius deve

(Di mercoledì 31 maggio 2023)sta per diventare. Con Lorisè stato colpo di fulmine: 'Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l'altro pieno di ragazze ...

sta per diventare mamma . Con Loris Karius è stato colpo di fulmine: 'Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l'altro pieno di ragazze ...sta per diventare mamma. Con Loris Karius è stato colpo di fulmine: 'Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l'altro pieno di ragazze ...ebbene sì,e Loris Karius aspettano una femminuccia.

Diletta Leotta e la bimba che nascerà ad agosto: «Volevo chiamarla come mia madre ma lei non vuole. Il matrimo ilmessaggero.it

Diletta Leotta sta per diventare mamma. Con Loris Karius è stato colpo di fulmine: «Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra ...Dopo l'incontro con il portiere tedesco la vita della conduttrice di Dazn è cambiata: ad agosto nascerà la prima figlia della coppia ...