Diletta Leotta | Con Loris un colpo di fulmine pazzesco

(Di mercoledì 31 maggio 2023): «Io, mamma a sorpresa» Corriere della sera, pagina 39, di Renato Franco. L’aria da principessa Disney ma con quel tocco di Milo Manara,sembra incarnare il desiderio di un sogno irraggiungibile per tanti: bellezza, successo, soldi. Una vita da Instagram, meglio di quella vera. Anche la storia d’amore conKarius – un armadio di portiere tedesco, 1 e 90, chiaramente imparentato con qualche vichingo vicino a Thor – sembra uscita da una fiaba. «Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in un posto tra l’altro pieno di ragazze stupende, bellissime, solo modelle, perché c’era la Fashion Week. A un certo punto entrae io dico alla mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita. No vabbè, ...

sesto mese di gravidanza: parto il 16 agostoè ormai al sesto mese di gravidanza. La regina della serie A vede ormai la fine del campionato (questo weekend è in ...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU MAGALLIè davvero esplosiva in costume... GUARDA LE FOTO BOLLENTI DIE SCOPRI TUTTI I SUOI SEGRETI SU MATRIMONIO, NOME DELLA FIGLIA, ETC. Iscriviti ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacololancerà nelle prossime settimane un nuovo podcast, intitolato 'Mamma Dilettante". La conduttrice televisiva di DAZN passa così dal campo ai social, dedicandosi a un prodotto che sarà ...

Diletta Leotta mostra con sempre più fierezza il proprio pancione. La giornalista e conduttrice vive un momento magico e, culminato dall'arrivo della sua prima figlia con Loris Karius. Ecco, radiante, ...Diletta Leotta è incinta ma non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo stile glamour. Nelle ultime ore si è trasformata in una motociclista con suo look, lasciando il pancione nudo.