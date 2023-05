Dieta BARF | come gestirla in vacanza con la linea VITAL di ANiNATURE

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’azienda veronese, unica in Italia a distribuire alimenti per cani e gatti con ingredienti 100% dichiarati, in vista dell’estate propone una serie di prodotti liofilizzati e naturali per gestire con praticità l’alimentazione crudista dei propri pet anche sotto l’ombrellone. Verona, 31 maggio 2023 – Per venire incontro alle complicazioni pratiche legate alla gestione dellain estate, date le temperature e gli spostamenti per le vacanze,, azienda del Pet Food con sede a Verona, propone lacon prodotti crudi liofilizzati, adatti al trasporto ed alla conservazione fuori casa. “Larappresenta l’alimentazione più vicina a quella originariamente adottata dai nostri animali domestici. È unanaturale, completa, facilmente ...

Dieta BARF, come gestirla in vacanza con la linea VITAL di ... Adnkronos

