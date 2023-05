Diciottenne morto dopo essere stato accoltellato nella stazione di Reggio Emilia | si cerca l’aggressore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Omicidionotte in: un 18enne di origini tunisine, senza fissa dimora, èintorno alle 3.30notte tra martedì 30 e mercoledì 31 maggio. L’assassino non èindividuato. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza in queste ore per identificarlo. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima è stata colpita con alcuni fendenti al collo. A chiamare i soccorsi del 118, che hanno poi avvertito i carabinieri, èun passante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.