Diciassettenne costruisce mini casa – uno sguardo dentro e vogliamo tutti trasferirci

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La maggior parte dei ragazzini adolescenti ha probabilmente altre cose per la testa. L’adolescenza è un’età spesso complicata che porta nuovi ostacoli e sfide non facili. Ci sono molti giovani che scelgono diversi hobby durante questa fase della loro vita che si riveleranno in molti di casi il cammino che scelgono di intraprendere. E spesso l’abilità di questi giovani è un vero e proprio talento che li rende unici e li contraddistingue dal resto dei loro coetanei. Questo è il caso per Thomas Lear, un ragazzo britannico che quando aveva solamente 17 anni ha deciso di costruire una propria casetta per essere il più indipendente possibile. View this post on Instagram A post shared by Tom Lear (@tomstinyhome) Thomas, comei giovani, a soli 17 anni stava già pensando a come poter essere più indipendente, senza dover ...