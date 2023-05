Diabete | come riduce la risposta all’immunoterapia per il tumore

Leggi su dilei

(Di mercoledì 31 maggio 2023) C’è un motivo in più per avere sane abitudini di vita, che riducano i rischi di sviluppare problemi metabolici. In presenza di, se si sviluppa una forma tumorale che potrebbe essere trattata anche con immunoterapia, c’è la possibilità che l’organismo risponda meno alle cure per il cancro. Addirittura in queste persone la malattia metabolica è associata a una sopravvivenza peggiore e il rischio di progressione delaumenta del 20% rispetto ai pazienti oncologici che non soffrono di. A dirlo è una ricerca coordinata dall’Imperial College di Londra e dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che ha coinvolto circa 1400 persone affette da tumori solidi avanzati e trattati con farmaci immunoncologici in 21 centri. I risultati dello studio sono apparsi sulla rivista Clinical Cancer Research e ...