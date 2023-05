(Di mercoledì 31 maggio 2023) Come si disegna il suono di un anime? Gianluca Iacono, attore e doppiatore, voce diin Dragon Ball e di tanti altri personaggi, ci guida in un viaggio dietro le quinte, tra suoni e musicalità

Di Vegeta e altre voci: doppiare i cartoni animati è un’arte WIRED Italia

Dragon Ball, C18 mostra a Vegeta cos'è in grado di fare un Cyborg in un cosplay che riproduce fino all'ultimo dettaglio parte del loro scontro.Andiamo a ripercorrere i momenti centrali della sesta grande saga di Dragon Ball Super, dedicata al ceruleano sopravvissuto Granolah.