Undel carcere di Terni èdopo che - secondo una prima ricostruzione - avrebbe appiccato un incendio all'interno della propria cella - posta nella sezione G 'accoglienza' - rimanendo ...Undel carcere di Terni èdopo che - secondo una prima ricostruzione - avrebbe appiccato un incendio all'interno della propria cella - posta nella sezione G 'accoglienzà - rimanendo ...leggi anche Roma, bimbo di tre anniannegato in una piscina a Roma: indagini I pm: 'Coppia ... La minore è adesso in un istituto penale per i minorenni mentre il giovane e'nel carcere di ...

Detenuto morto a Terni dopo un incendio nella sua cella - Ultima Ora Agenzia ANSA

Un detenuto del carcere di Terni è morto dopo che - secondo una prima ricostruzione - avrebbe appiccato un incendio all'interno della propria cella - posta nella sezione G 'accoglienza' - rimanendo in ...Un 35enne di nazionalità marocchina, ristretto nel carcere di Vocabolo Sabbione a Terni, è morto nella serata di martedì presumibilmente per le conseguenze dell'incendio che si è sviluppato nella prop ...