Denise | la studentessa caduta nel fiume nel Cosentino | trovato il corpo senza vita

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo che questa mattina all’alba erano riprese le ricerche di, la ragazza di 19 anni dispersa nelLao, nel, mentre faceva rafting con un gruppo di amici, i carabinieri nel primo pomeriggio hanno reso noto il ritrovamento del suo. Le ricerche, compiute anche usando droni, si sono concentrate in queste ore nella zone deldove è statoil caschetto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, il Nucleo speleo fluviale e gruppi di volontari. Già da ieri erano presenti anche i genitori di. La ragazza risiede con la famiglia a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, e frequenta il liceo statale di Polistena. La giovane si trovava da alcuni giorni in provincia di ...