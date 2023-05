Denise Galatà | morta la 18enne caduta nel fiume Lao durante il rafting | trovato il suo corpo senza vita

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La ragazza era dispersa da ieri dopo essere stata sbalzata dal gommone su cui si trovava per un’escursione lungo il corso d’acqua

Trovato il corpo senza vita di, la ragazza dispersa nel fiume Lao mentre faceva rafting 31 Maggio 2023Sono le parole del sindaco di Rizziconi Alessandro Giovinazzo nell'apprendere la notizia della prematura scomparsa di. La giovane studentessa ha perso la vita durante un pomeriggio di rafting insieme ai compagni di classe.La 18enne finita in acqua nel fiume Lao, in Calabria, quando il gommone si è ribaltato. Aperta un'inchiesta E' stata ritrovata senza vita. La studentessa 18enne è morta dopo essere scomparsa ieri nel fiume Lao a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ai compagni di scuola. La ragazza, ...