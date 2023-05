Denise Galatà | morta la 18enne caduta nel fiume Lao durante il rafting | trovato il suo corpo senza vita

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La ragazza era dispersa da ieri dopo essere stata sbalzata dal gommone su cui si trovava per un’escursione lungo il corso d’acqua. La Pollino: «Abbiamo consegnato in caserma tutte le attrezzature, siamo sconvolti»

Si é conclusa nel modo più tragico la vicenda di, la studentessa diciannovenne finita ieri pomeriggio nel fiume Lao, a Laino Borgo, sul Pollino, dopo essere caduta dal gommone a bordo del quale stava facendo rafting insieme ad alcuni ...É stata trovata morta, la studentessa diciannovenne che risultava dispersa da ieri dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting sul fiume Lao, a Laino Borgo. Ad individuare il corpo della giovane, che ...La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa della piccola, la giovane originaria di Rizziconi scomparsa in seguito alla caduta nel fiume Lao durante una gita scolastica insieme ai compagni del Liceo Rechichi di Polistena. L'intero Consiglio di ...