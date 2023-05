(Di mercoledì 31 maggio 2023) Unalla portata di tutti. L'Anfiteatro Flavio si dota di unper, come spiega il ministro Sangiuliano, "una cultura autenticamente inclusiva"

Roma, debutta l'ascensore del Colosseo - ilGiornale.it ilGiornale.it

Un Colosseo alla portata di tutti. L'Anfiteatro Flavio si dota di un ascensore per, come spiega il ministro Sangiuliano, "una cultura autenticamente inclusiva" ...UDINE - Il miracolo ascensori in stazione è durato poco più di dieci giorni. Il tempo di un'Adunata alpina e della settimana che è servita a tracciarne il bilancio, ...