De Maggio | De Laurentiis ha in mente un profilo top europeo per la panchina

(Di mercoledì 31 maggio 2023) A Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, ha parlato Valter De, ecco le sue parole: "Da quello che mi risulta, Deha inuntop top top a livello, ma i rumors mi parlano di Italiano. Su di lui, dalle mie notizie, non c'è nulla, ma c'è chi è più bravo di me. Alciato, ad esempio, mi ha detto che l'allenatore sarà Italiano. In questo momento la prudenza è la strada migliore, si era parlato di Gasperini ma Deha detto che punta su uno che farà il 4-3-3".

... come annunciato direttamente dal presidente Aurelio De, c'è una lista con ben 10 nomi al vaglio. Il collega Valter De, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, non esclude un nome a ......che diventa definitiva a distanza di poche ore dalle parole del presidente De: 'È ... Risoluzione consensuale che diventerà ufficiale il 262021. 'Diverse visioni sul progetto tecnico ...Intanto, Deha negato in Procura di aver avuto pressioni di sorta per far pace con gli ... tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 31- 11:28

Spalletti poteva lasciare Napoli per un'altra squadra: De Laurentiis l ... Sport Fanpage

In diciannove anni di gestione, Aurelio De Laurentiis ha portato il Napoli dall’inferno al Paradiso. Chissà quanto sembrano lontani, nella mente del patron azzurro, quei giorni ...Valter De Maggio ha parlato della scelta del nuovo allenatore del Napoli soffermandosi sulle indiscrezioni che arrivano da radio mercato.