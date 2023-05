De Laurentiis | “Luis Enrique vuole andare in Premier”

DECHIUDE AENRIQUE ITALIANO PASSA IN POLE - Una pista tutta nostrana conduce a Firenze e alla Fiorentina, dove Vincenzo Italiano sta concludendo la stagione della consacrazione : ...Dopo aver sfumato l'opzioneEnrique, il presidente Aurelio Desi sta concentrando su diversi profili per trovare il tecnico che possa guidare la squadra nella prossima stagione, con ...Sarri ha già ricevuto chiamate dall'Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da De, ... Grandi movimenti a centrocampo, dove le possibili uscite di Milinkovic (soprattutto) eAlberto ...

Napoli, De Laurentiis: "Luis Enrique vuole la Premier, valutiamo una decina di tecnici per il 4-3-3" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Roma di Mourinho impegnata nella finale di Europa League: " Per la storia ". Sulla sinistra spazio alla Juve: " Agnelli rifiu ...La giornata appena conclusa ha portato degli sviluppi per quanto riguarda le panchine di Serie A. In particolare le parole di De Laurentiis hanno chiarito la situazione del Napoli che non ...