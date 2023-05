Ddl Made in Italy | terminato il Cdm per l’approvazione

Confermate la nascita del fondo sovrano e del liceoin Italy, le misure di lotta alla contraffazione e di promozione dei prodotti italiani Sale da 47 a 50 articoli la nuova bozza delsulin Italy in discussione al Consiglio dei ministri in corso. Confermate la nascita del fondo sovrano e del liceoin Italy, le misure di lotta alla contraffazione e di promozione dei ...... un piano strategico triennale per queste ultime e misure per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere sono tra le norme, in via di definizione, previste dalla nuova bozza delin ...Nella bozza del, il Ministero delle imprese e delin Italy ed il Ministero dell'Istruzione e del merito appaiono come membri fondatori della Fondazione . Saranno responsabili della ...

Ddl Made in Italy, 50 articoli in bozza: confermato il nuovo liceo, sì alla commissione sulla pasta RaiNews

“Il fondo sovrano del Ddl Made in Italy partirà con un miliardo di capitale ma sarà aperto sin da subito all’intervento di fondi pubblici e privati italiani e stranieri, che intendano con noi ...La riunione del Consiglio dei ministri è iniziata da pochi minuti a palazzo Chigi. Tra i punti all'ordine del giorno c'è il disegno di legge sul made in Italy. (ANSA). (ANSA) ...