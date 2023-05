Daniele Silvestri | scatta il Disco X | ' Ho ritrovato la sete di storie e di leggerezza'

Ascolti- alla sua presentazione milanese di 'Disco X' (Sony), il suo decimo album in studio - ed è come ritrovarsi su un altro pianeta: quello della sostanza. Partiamo dal titolo: '...Quando stai per iniziare il tuo articolo segnalandocome uno di quei rarissimi cantautori della generazione di mezzo che hanno tenuto fede al nobile mestiere scelto, lui ti fulmina: 'Questo disco è nato quando ho capito che in realtà ...'Per fare un sacco di clic ci vuole un ospite X, per un miliardo di stream almeno un paio di feat', cantain Intro X, la canzone che apre il suo nuovo album Disco X (la ics sta per la lettera con la quale nella numerazione latina si indica il numero dieci, tanti quanti i dischi incisi da ...

Daniele Silvestri, un 'disco X' dove immergersi non emergere Agenzia ANSA

Un disco dopo quattro anni, «perché io esco quando scocca l’ora X, e l’ora X è quando ho qualcosa da dire». Dodici brani egregiamente arrangiati, suonati ...Quando stai per iniziare il tuo articolo segnalando Daniele Silvestri come uno di quei rarissimi cantautori della generazione di mezzo che hanno tenuto fede al nobile mestiere scelto, lui ti fulmina:.