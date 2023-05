Daniele Silvestri | esce ‘Disco X’ | «Ho reso l’incognita un valore»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Giunge a cifra tonda la discografia in studio di, che venerdì 9 giugno pubblica il nuovo albumX’. Il cantautore romano, dopo ‘La Terra sotto i piedi’ – Targa Tenco per il brano Argentovivo – si fa ascoltare ora con dodici nuove storie collettive nate da un’incognita divenuta certezza. Quella X del titolo che da abbozzo incerto è divenuta molto più di una cifra che indica una sequenzialità. Tanti gli artisti che hanno pparte a questo progetto per raccontare un manifesto artistico tra romanticismo e disillusioni, imprevedibilità e ironia. Ecco, allora, che ad accompagnare questo nuovo tracciato dici sono Giorgia, Frankie hi-nrg mc, Davide Shorty, Wrongonyou ed Eva. Ma anche “l’incursione” di Emanuela Fanelli, Franco126, Fulminacci e i ...

... un contenitore musicale dove incontrare grandi artisti e interpreti della musica nella centralissima arena che verrà allestita al Varco sul Mare (dalle ore 21.30) con concerti di(...Disco X9 giugno "Quando ho iniziato a raccogliere in una cartella i provini di quelle che sarebbero potute diventare le canzoni del nuovo disco, dovevo dare un nome alla cartella. ...... cantava), chi come Max Gazzè ecantava dell'estate con gusto ("Vento d'estate" è invecchiata benissimo), chi giocava con destrezza con i ritmi in levare come i Tiromancino di "...

Daniele Silvestri, un 'disco X' dove immergersi non emergere Agenzia ANSA

31 mag 2023 - Un tempo c’era più originalità anche tra i tormentoni. Ora trionfano cocktail e ritmi tropicali.Daniele Silvestri torna con “Disco X” (in uscita il 9 giugno). Il suo album numero dieci che arriva a distanza di 4 anni da “La Terra sotto i piedi”.