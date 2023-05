Daniele Dal Moro si scaglia contro Oriana Marzoli | “Uno stampino”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La relazione sentimentale traDalè terminata. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, la coppia sembrava più affiatata che mai, ma la situazione ha preso una svolta inaspettata. Nelle ultime ore, la rabbia dell’imprenditore veneto, in seguito a uno sfogo della modella venezuelana, ha dato vita a un durissimo attacco.Dalattacca: “Quella non sei tu”non stanno più insieme. La notizia è stata un duro colpo per tutti quei fan che hanno sostenuto la coppia in ogni fase del GF Vip 7. L’ex vippona si è detta davvero provata dalla situazione, mentre l’imprenditore non ha potuto fare a meno dirsidi ...