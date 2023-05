Damiano dei Maneskin cambia look all’improvviso

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 31 maggio 2023)David nelle ultime settimane ha avuto i riflettori puntati addosso per qualche scatto poco gradito sul web. Eppure, il frontman deiè abituato anche a ricevere qualche critica e preferito non replicare agli haters. Al contrario, ha deciso di rispondere al clamore mediatico sfoggiando un nuovodirettamente sui suoi social. Ecco come si è mostrato il cantante. Un vero rocker, sul palco e nella vita, così come i suoi compagni, iDavid è sempre molto attivo sui suoi social, dove condivide spesso i suoi successi con i fan e scatti della sua vita privata. Tra le ultime foto condivise con il pubblico, il rocker si è mostrato con un nuovoche ha sorpreso i fan. E di certo, nemmeno questa volta, è riuscito a passare ...