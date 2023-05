Damiano David dei Måneskin si tinge i capelli di giallorosso per la Roma | “Sto facendo una cosa stupida?”

Il frontman dei Måneskin ,, ha deciso di tingersi i capelli di giallorosso in onore della sua squadra del cuore, la Roma, in vista della finale di Europa League contro il Siviglia . Sarà presente alle tribune ...fuori di testa per la Roma: look giallorosso da Europa League 31 Maggio 2023Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ironia, impertinenza ma, soprattutto, passione calcistica, questi gli ingredienti del fascino diche continua a stupire i suoi fan su Instagram con le sue trovate di stile. Il frontman dei Maneskin, che è anche un grande tifoso della Roma, ha svelato nelle Stories il suo look per la ...

In migliaia sono arrivati ieri, altri stanno sbarcando in queste ore (alcuni anche in auto). I tifosi della Roma invadono Budapest per la finale di ...Ci sarà anche Damiano David Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Damiano David