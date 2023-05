Dal sogno alla realtà | l’ascesa spettacolare di Spotify raccontata in The Playlist

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Sulla piattaforma di Netflix, è possibile trovare una miniserie davvero imperdibile. Stiamo parlando di The, composta da un totale di sei episodi. La trama ruota attorno all’enorme successo ottenuto dache, a partire dal suo lancio, è diventato parte integrante dell’industria musicale. Lo scopo del titolo è quello di raccontare le fasi che hanno permesso di realizzare un progetto così ambizioso. Non si tratta solo di un’opera rappresentativa perché, grazie alle numerose tematiche proposte, consente anche di porsi diverse domande sul ruolo che viene dato agli artisti in tutto questo. Dovrebbero essere al primo posto, anche in termini di guadagni, ma i fatti sembrano smentire questa tesi. Viene dato ampio spazio a Daniel Ek (Edvin Endre), il creatore del servizio. La serie tv mostra come un ventitreenne, mosso da sogni apparentemente ...

La struttura, situata ad appena un chilometrocentro della nota località turistica di Magaluf , ... Maiorca e le sue trecento spiagge daper crogiolarsi al sole, immersi in acque turchesi ...Un resort da, dove bearsi di un'esclusiva caletta privata, in cui soffice sabbia dorata si ... arredata con elementi outdoordesign morbido e avvolgente è perfetta per gustare Amara Sunrise, ...Ildi una cosa è il primo esperimento narrativo di Pier Paolo Pasolini, scritto di getto ...il testo di Eleonora Lo Curto "RITA NON PARLARE" dedicato alla storia di Rita Atria con le musiche...

New Space of Dance: si ri-comincia dal sogno di Clara Cronache Salerno

Novafeltria si prepara per una delle partite più significative (se non la più importante) della sua storia calcistica. Venerdì 2 giugno alle 16:30, presso il campo neutro dello Stadio Capanni di Savig ...(Adnkronos) – La meningite da meningococco B “è una malattia gravissima. Quando uno l’ha vista una volta, non la vuole vedere di nuovo. I bambini e gli adolescenti colpiti hanno una mortalità molto al ...