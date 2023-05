Da venerdì 2 giugno sul Sentierone torna l’Isola del gusto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) IN CENTRO. Già da(dalle 19 alle 22) e poi il 3(dalle 17 a mezzanotte),delpromossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con il Duc Distretto Urbano del Commercio di Bergamo insieme alle Associazioni Ascom Bergamo Confcommercio e Confesercenti Bergamo.

Il programma delle 3 serate, ore 21 "Il tempo di Nolan" La fisica del tempo spiegata grazie a film incomprensibili. Luca Perri e Mauro Zingarelli Sabato 3, ore 21 "Quanti ...Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B ROMA - Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie B., alle 20.30, è in programma Bari - Sudtirol (all'andata 1 - 0 per la squadra di Bisoli) gara che verrà diretta da Simone Sozza di Seregno. Con lui gli assistenti Costanzo e Passeri, ...Dae poi sabato 3 e domenica 4 vi aspetta il ricco programma InCastello Festival con ingresso gratuito , a cura dell'Associazione Imprenditore di sogni . Il progetto è promosso dalla ...