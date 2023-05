Cristiano Malgioglio | “Pochi mesi di vita” | la malattia è devastante | Rivelazione spaventosa

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ha raccontato di aver avuto un problema di salute molto grave che lo ha messo in serio pericolo.non ha di certo bisogno di presentazioni: cantautore e paroliere, ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. Suoi sono pezzi come L’importante è finire, Ancora ancora ancora, Testarda io, Cocktail d’amore, Forte forte forte e Gelato al cioccolato. Il cantautore nel corso degli anni si è costruito un personaggio non solo musicale ma anche televisivo, riuscendo a conquistare il pubblico di diverse generazioni, anche le più giovani. Dopo alcuni anni in cui era stato meno presente in televisione,è riuscito a rinnovare il suo successo grazie alla partecipazione al Grande Fratello VIP. In quegli anni, ovvero dal 2017 in poi, il ...

Presenti Stash, frontman di The Kolors, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Ale e Franz, il campione europeo di windsurf classe iQFoil Nicolò Renna, Raul Cremona,, Mara Maionchi, ...... Stash , frontman di The Kolors; Massimo Lopez e Tullio Solenghi , Ale e Franz , il campione europeo di windsurf classe iQFoil Nicolò Renna, Raul Cremona ,, Mara Maionchi e ...Ospiti: Stash , frontman di The Kolors; Massimo Lopez e Tullio Solenghi ; Ale e Franz ; il giovanissimo campione europeo di windsurf classe iQFoil Nicolò Renna ; Raul Cremona ;; ...

Cristiano Malgioglio a Terlizzi per la Festa Maggiore 2023 TerlizziViva

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...