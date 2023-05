Cremonese | Galdames | «Vogliamo regalare una gioia ai tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le parole di Pablo, centrocampista della, in vista dell’ultima giornata di Serie A. I dettagli Pabloha parlato in conferenza stampa in vista di-Salernitana. PAROLE – «Sono molto contento qua con la mia famiglia. Non so cosa succederà con me, ho ancora un anno di contratto con il Genoa e non so se vorranno contare su di me l’anno prossimo. Aspetto di giocare l’ultima parita e vedere se mi chiamerà il Cile, poi a giugno scoprirò il mio futuro. Qui a Cremona sono molto contento, ma per ora so che devo rientrare al Genoa. Io sono molto competitivo e voglio vincere anche in allenamento, voglio sempre vincere. Speriamo di fare una bella prestazione e giocare da squadra, dando una soddisfazione alla gente di Cremona».