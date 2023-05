La Russia sostiene "incondizionatamente" la Serbia, "segue molto da vicino gli sviluppi della situazione" in Kosovo ed è "preoccupata". Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. "Tutti i legittimi interessi dei serbi del Kosovo devono essere rispettati e non ci deve essere posto per azioni provocatorie che violino i loro diritti"...Non è il primo attacco su Mosca, altri droni diretti sul, ma è il primo che colpisce ... "Stiamo raccogliendo informazioni, in linea generale nonattacchi sul suolo russo" , fa ...Belgorod diventa il nuovo terreno di scontro anti -: i gruppi russi sostengono sia stata un "successo" l'ultima incursione armata, senza costi ..."Siamo stati chiari nel dire che non...

Cremlino, 'appoggiamo incondizionatamente la Serbia' - Europa Agenzia ANSA

La Russia sostiene "incondizionatamente" la Serbia, "segue molto da vicino gli sviluppi della situazione" in Kosovo ed è "preoccupata". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da ...Crisi Ucraina (Internazionale) Colpiti palazzi dentro il raccordo anulare, danni e feriti leggeri ma è uno choc. Usa, Ue e (come sempre) Ucraina: non ne sappiamo niente. Il ministro degli esteri brita ...