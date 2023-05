Cotolette | il trucco degli chef per renderle croccantissime Usa questo ingrediente

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un piatto sfizioso che piace a chiunque e a qualunque età è sicuramente una buona cotoletta. La preparazione di una cotoletta sembra un’azione semplice ma non realtà non è proprio così. Nel mondo della cucina esistono diversi tipi di cotoletta che cambiano in base alla scelta della carne e ai gusti da soddisfare. C’è a chi piace molto sottile, molto alta, con o senza osso, c’è a chi piace più croccante e a chi più morbida. Insomma tutto dipende dal palato da soddisfare. Una cotoletta può essere fatta con carni bianche, con cane di manzo, con carne di maiale oppure di vitello. Ad esempio la cotoletta alla milanese è fatta con carne di vitello, quella viennese invece è molto grande e sottile ed è fritta nello strutto oppure nel burro. Invece la valdostana dopo la cottura viene coperta da una fetta di fontina e pancetta e bagnata con il brandy fino a far sciogliere correttamente il ...