“Costruivano la bretella stradale con l’amianto da smaltire | così hanno risparmiato 4 | 5 milioni di euro” | l’inchiesta della procura di Bari

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Rifiuti speciali pericolosi, tra cui anche amianto, smaltiti illegalmente, cioè utilizzati per costruire “rilevato” in uno dei lotti del cantierePoligonale Esterna di. L’ammontare delle tonnellate di rifiuti sversata dove non avrebbero dovuto? Oltre 7mila. Per questo, con le accuse di inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture e discarica abusiva, due imprenditori sono stati colpiti dal divieto dell’esercizio di attività d’impresa o di ricoprire uffici direttivi per un anno. Una delle due aziende coinvolte risulta recidiva, perché già in passato era stata denunciata per inquinamento ambientale. L’ordinanza di misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, è stata eseguita dai carabinieri del Noe di, che ...