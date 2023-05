Così la sigaretta elettronica può aiutare la salute pubblica

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ha voluto esagerare. Negli ultimi tre anni aveva coperto 700 chilometri spalmandoli su quattro giorni, raggiungendo Roma oppure sconfinando fino a Strasburgo. Stavolta, però, Umberto Roccatti ha alzato ancora di più la posta. Ha concentrato tutti gli sforzi in una volata sola: per la quarta edizione della «Ride 4 Vape» ha coperto 197 chilometri in meno di 7 ore, cimentandosi con un dislivello di 2.300 metri. Una faticaccia per unire simbolicamente l’Italia da un capo all’altro, dai dintorni di Pescara fino alla Capitale, superando quello scoglio immane e minaccioso che si chiama Gran Sasso. La salita delle salite. «Per giunta, per 120 chilometri ho dovuto sopportare una pioggia battente e fastidiosa. Mi sono arrivate addosso quantità sfibranti di secchiate d’acqua» racconta Roccatti, che non è un Iron Man né un ciclista professionista (sebbene a questo punto meriterebbe il doppio ...