Così | in Uganda | l’amore si trasforma in una condanna a morte

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Esiste un posto, dall’altra parte del mondo, dove migliaia di individui rischiano di morire. Non per fame, non per guerra né per calamità naturali, ma solo perché hanno scelto di amare le persone del loro stesso sesso. Questo luogo si chiama. Nel Paese situato nell’entroterra africano, dove gli scenari mozzafiato incantano viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, sta per scendere un ombra oscura e spaventosa, che rischia di sconvolgere e stravolgere, che distrugge la libertà degli individui e, nei casi più estremi, anche la loro stessa vita. Un ombra che non riconosce i diritti umani delle persone, che vede nellibero, e privo da ogni pregiudizio e stereotipo, un ostacolo da abbattere, da eliminare, da annientare. Una legge, quella anti LGBT+, che fa tremare il mondo intero e che si traduce in una sentenza irreversibile: il ...