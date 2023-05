Cosenza | recuperato il corpo della ragazza caduta nel fiume mentre faceva rafting

Leggi Anche, cade dal gommone mentre fa rafting: ragazza dispersa Poche ore prima stato ritrovato sempre in acqua il caschetto della ragazza. Caduta in acqua dopo uno scontro fra gommoni Uno scontro tra i ...Aperta un'inchiesta La procura di Castrovillari () ha aperto un'inchiesta. I carabinieri ... I soccorritori avevano individuato eil casco indossato dalla studentessa. Il ritrovamento ...Ritrovato il corpo di Denise Galatà . Il cadavere della studentessa caduta nel fiume Lao a Piano Lago, vicino a, mentre faceva rafting, è statodalle acque. Si trovava non lontano dal punto in cui era avvenuto l'incidente. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno prima ritrovato il caschetto ...

