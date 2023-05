Cos' è il Kosovo Djokovic-choc | cosa scrive sulla telecamera al Roland Garros | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ogni tanto Novakdovrebbe valutare la possibilità di pensare solo al tennis e di non rilasciare dichiarazioni pubbliche a sfondo politico. L'uscita alè molto pesante: "Ilè il cuore della Serbia. Fermate le violenze”, ha scrittodopo l'incontro vinto con Kovacevic. È come se il collega russo Medvedev avesse scritto “la Crimea è il cuore della Russia”, quindi l'indignazione è giustificata stavolta. Gli organizzatori del torneo non hanno affatto gradito la presa di posizione ultranazionalista di, che è stato attaccato anche dal governo francese: “Non appropriato, militante e molto politico”, ha dichiarato il ministro dello sport, Amelie Oudea-Castera. Tra l'altro al...