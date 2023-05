Cosa vince e quanto guadagna la squadra vincitrice dell’Europa League

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) che stasera vedrà la finale tra Siviglia e Roma alla Puskas Arena di Budapest? Lo diciamo subito: l’Europanon è certo come la Championsin termini di denaro, ma può garantire al club vincitore dei buoni guadagni. Per capire la differenza, il montepremi totale della Champions2020/2021 è di 2,02 miliardi, mentre quelloammonta a 465 milioni. Mail vincitore2022-2023? Lache alzerà al cielo il trofeo incasserà 4 milioni di euro che si vanno a sommare ai 4,6 presi per essere arrivati in finale. Ma non finisce qui. A queste cifre vanno aggiunti i guadagni accumulati durante la stagione. I 32 club che hanno preso parte alla fase a gironi ...