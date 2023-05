“Cosa rischio con un terzo cesareo?”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Buongiorno, con mio marito vorremmo tanto avere unfiglio ma vorrei capire meglio quali sono i rischi correlati al mio caso particolare. Ho infatti subito due tagli cesarei. Il primo, dovuto a un distacco di placenta, è stato effettuato in emergenza con metodo stack e punti non riassorbibili. Nessuna complicanza particolare a parte il distacco di placenta. Per il secondonon è stato utilizzato il metodo stack e i punti erano riassorbibili. Durante il secondo, mentre mi richiudevano, il chirurgo mi ha detto “io in questa pancia non ci metterei più nulla”. A causa di queste parole, che non sono state seguite da altra spiegazione, mi sono fatta fatta dare la mia cartella clinica dove leggo che hanno riscontrato un assottigliamento dell’utero e hanno dovuto incidere sopra perché era talmente assottigliato che non ci ...

potrebbe fare il governo per agevolarne l'utilizzo "In Italia non esiste una proposta ... Perché in Italia non ci si fida delridotto "È una follia, è intuitivo che se elimino l'uso dei ...Labella di Fred Vasseur è che cinque mesi di Ferrari non sono bastati a fargli perdere il sorriso. Con Vasseur, per ora questo, almeno davanti a una telecamera, non esiste. D'altra parte ...... l'OMS può deve , se giustificato dall'entità delper la salute pubblica, condividere ... L'OMS deciderà autonomamentefare. L'OMS potrà anche inviare il proprio personale medico per gestire ...

Apnee notturne: che cosa sono, le cause, i rischi e le cure La Gazzetta dello Sport

Cosa dovrebbe fare la popolazione se la costa fosse colpita da un maremoto Sicuramente la paura e il panico condizioneranno la reazione della cittadinanza dinanzi un tale evento, ma è necessario aver ...SANTA GIUSTINA IN COLLE - Nella notte tra il 6 e il 7 maggio un ragazzo minorenne di Selvazzano ha rischiato di morire in discoteca. Era andato a divertirsi con un gruppo di amici, ma quella ...