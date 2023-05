Cosa ne pensa Airbnb della proposta di legge del Ministero del Turismo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Per il momento si tratta solamente di una bozza inviata dall’ufficio legislativo deldelalle associazioni di categoria interessate. Ma già da lì si intendono i piani del governo – rappresentati dallo stesso dicastero guidato da Daniela Santanché (Fratelli d’Italia) – in merito alla regolamentazione degli affitti brevi nelle grandi città metropolitane e per i Comuni ad alta densità turistica. Unadiche ha provocato reazioni differenti da parte degli “attori” del settore, soprattutto per quel che riguarda le luci e le ombre. Giornalettismo ha contattato una delle aziende coinvolte in questa vicenda, e ha ricevuto la risposta di. LEGGI ANCHE > Il disegno diper regolamentare gli affitti brevi da piattaforme comeLa ...

A intrattenere ciSky, che ha appena presentato tutti gli eventi sportivi della prossima ... Ma vediamo meglioandrà in onda su Sky Sport Summer. Sky Sport Summer, i migliori eventi in onda ...In quel momento la famigliache la 29enne si sia allontanata per lo choc di quella scoperta. Ma con il passare delle ore si convincono che non possa essere stata una fuga volontaria. E il tempo ...ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 31 maggio Per permettervi una ... Danielche Angela, ricoverata dopo aver compiuto un massacro, sia posseduta da un demone e per ...

AI e ChatGPT, cosa pensa il CDTI di Roma Key4biz.it

PALUZZA - Approvato nei giorni scorsi il bilancio d'esercizio 2022 della Secab, la storica e pluricentenaria cooperativa elettrica dell'alta Valle del But. L'esercizio si è ...Helena Prestes è una delle protagoniste più discusse di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Continuano ad arrivare incomprensioni tra le naufraghe e, sentendosi ...