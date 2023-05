Corriere dello Sport – “Tottenham? È stato difficile negli ultimi mesi”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) 2023-05-30 17:41:14 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Il futuro di Dejan Kulusevski è ancora un grande punto di domanda. Il suonon si è qualificato per le coppe europee e per i media inglesi questa sembrerebbe una motivazione per giustificare un suo mancato riscatto e il ritorno alla Juve. Nelle ultime ore, l’Evening Standard ha offerto una nuova linea sulla situazione dove gli Spurs sembrerebbero fortemente intenzionati ad acquistare a titolo definitivo lo svedese. Kulusevski rimane al? Il giocatore ancora di proprietà della Juventus è in prestito al club londinese da un anno e mezzo, condizione che scade alla fine di giugno. Stando a quanto riportato dall’Inghilterra, ilmetterebbe fine al prestito riscattando il giocatore per 26 milioni di sterline. ...

CAGLIARI - Una doppietta di Luvumbo e un calcio di rigore di Lapadula, permettono al Cagliari di ottenere una clamorosa vittoria contro il Parma, nell'andata delle semifinali play off . Il match si è ...GENOVA - Arrivano buone notizie per la Sampdoria e per tutti i suoi tifosi. Dopo tanta incertezza sembra infatti che la trattativa per la cessione del club sia vicina alla chiusura. Dopo una giornata ...Laureato in Giurisprudenza,era arrivato in quella che fu una palestra per moltissimi talenti ,il gloriosissimo''Mercantile', Poi ,fu ingaggiato da 'Il Secolo XIX' e dalla 'La Gazzetta...

Corriere dello Sport: "Palermo, prospettiva cambiata. Puntare alla A richiede altro tipo di mercato" ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 31 MAG - Una cittadina italiana è stata uccisa ieri con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan dello Stato di Qui ...(ANSA) - SAN PAOLO, 30 MAG - Le proteste in corso in tutto il Brasile contro un polemico disegno di legge che rischia di impedire alle popolazioni indigene il diritto ad ottenere titoli di proprietà f ...