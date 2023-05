Corriere dello Sport – “Juve | interesse per un difensore brasiliano dell’Atletico Madrid”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) 2023-05-31 13:14:24 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Potrebbe essere Renan Lodi il nome nuovo per la difesa dellantus. Secondo quanto appreso dai media brasiliani, infatti, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni sul calciatore di proprietà. Lodi, le origini italiane e la stagione in Premier League Nella stagione appena conclusa, Lodi ha indossato la maglia del Nottingham Forest, contribuendo alla conquista della salvezza della formazione inglese con ben 28 presenze. Con l’Atleticoha un contratto con scadenza 2026, ma gli spagnoli sarebbero intenzionati a cederlo in cambio di una giusta offerta. Classe 1998,con origini italiane, Lodi potrebbe essere il sostituto ideale di Alex ...

Il contratto col Napoli scade nel 2024: secondo il Sport "Giuntoli come Spalletti, possibili dimissioni". Ammesso che stavolta ADL le accetti. Juve e la grana Allegri: fiducia, ...In particolare è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di un soggetto, ed in particolare all'interno del garage stesso veniva rinvenuta una autovettura modello ...

Il calciatore, nella stagione 2022-203, è sceso in campo soltanto due volte con il Liverpool, senza mai esordire in Premier League. Ora il ritorno a Torino.Guarda l'ultimo allenamento del Siviglia prima di affrontare la Roma nella finale di Europa League di Budapest. Gli spagnoli sono alla caccia del settimo titolo nella competizione.