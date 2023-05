LaNord ha lanciato quello che ha definito un "vettore spaziale" verso sud, ha annunciato intorno alla mezzanotte italiana laSud diramando un allarme poi revocato. Poco dopo l'...Il regime russo è l'architrave di un assemale, con Iran,Nord e Siria". Alla platea chiede di "pensare fuori dagli schemi" e "non fossilizzarci sui dogmi", per trovare soluzioni e "...... il nuovo razzo per il lanciosatellite questa mattina è però fallito, finendo nel Mar Giallo, per stessa ammissione dellaNord, causando comunque confusione e allarmi - poi rientrati - sia ...

Corea del Nord lancia un satellite spia, caduto in mare - Ultima Ora Agenzia ANSA

Giappone e Corea del Sud tirano un sospiro di sollievo. Il missile lanciasatelliti della Corea del Nord è caduto nel mar cinese meridionale senza insomma causare danni. E presto ...La Corea del Nord ha assicurato che effettuerà "il prima possibile" un nuovo lancio per la messa in orbita del suo primo satellite spia militare in risposta al fallimento del tentativo odierno. Il "ve ...