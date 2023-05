Convocata il 1 Giugno la V Commissione Consiliare | Alaia | “Approvare la legge sulle patologie disabilitanti”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTesto unificato della Proposta diper l’adeguamento dell’indennità di residenza in favore dei farmacisti rurali;di iniziativa popolare rubricata disposizioni per persone con gravie Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di forni crematori. Sono questi i punti all’ordine del giorno della Vpermanente, Sanità e Sicurezza sociale, del Consiglio regionale della Campaniaper giovedì 1°, alle ore 15.00, dal Presidente Vincenzo, consigliere regionale del Gruppo Italia Viva. “Laprosegue nella sua attività istituzionale, discutendo di due proposte di ...

Il 17, giorno dell'orgoglio 5 stelle preparato meticolosamente da Giuseppe Conte, rischia di trasformarsi nell'epitaffio dell'avvocato . Il 17 era infatti statauna grande manifestazione ...La riunione presso l'ufficio Lavori pubblici,dal sindaco Baseggio, è servita a ... La consegna dell'opera è stata fissata per fine. Unica perplessità la sistemazione del sagrato (su ...... da parte del ct della nazionale nuoto sincronizzato, Patrizia Giallolombardo, alle gare di Coppa del Mondo di specialità che si disputeranno in Spagna dal 2 al 4...

Convocazione commissione territorio 7 giugno Comune di Mantova

L'esterno giallorosso è stato chiamato per l'amichevole con i tedeschi del 16 giugno e per la gara di qualificazione agli europei dopo 4 giorni ...Verso metà stagione. La Federazione Italiana Sport Equestri, in tema di completo, ha reso note le selezioni per la FEI Nations Cup di Concorso Completo di Strzegom, che si terrà in Polonia dal 21 al 2 ...