Conceicao | clausola da 18 milioni | il Napoli insiste | c'è l'offerta di De Laurentiis

1 Il Napoli offre 6 milioni di euro lordi all'anno (circa 4 milioni netti a stagione) a Sergio. Secondo il quotidiano portoghese O Jogo , ladi rescissione dell'allenatore ammonta a 18 milioni di euro.Napoli -, spunta maxiNelle ultime ore è circolata una notizia circa la presenza di unada 10 milioni per liberaredal contratto con il Porto . I colleghi ...... SergioLuis Enrique si è allontanato dalla panchina del Napoli . Restano in corsa ... La strada che porta al portoghese, però, ha un ostacolo non di poco rilievo: lada 10 milioni che ...

Giovane, con una mentalità vincente, che faccia giocare la sua squadra con il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Questo l'identikit dell'allenatore cercato dal Napoli per sostituire Luciano Spalletti, che ha deciso ...L'allenatore del Porto è tra le opzioni per la sostituzione di Spalletti, ma c'è un ostacolo di natura economica ...